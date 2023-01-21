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盧寵茂籲確診者 勿往急症室求醫

2023-01-21 列印
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本港新增三千七百八十九宗確診個案，為近三個月以來新低，另多四十二名患者離世。港府本月底會撤銷確診者隔離令，醫務衛生局局長盧寵茂估計，新安排實施後確診個案或會增加，強調公營醫療系統有足夠應對能力。

盧寵茂表示，確診者日後可到全港七十多間普通科門診求醫，每日能處理最多一萬人，呼籲相關人士勿貿然前往急症室求醫。

變異病毒株方面，本地再添三宗XBB、一宗BF.7及一宗BQ.1.1亞系個案。十四間安老及殘疾院舍出現感染個案，涉十五名院友及一名員工。
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