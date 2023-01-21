盧寵茂籲確診者 勿往急症室求醫

轉眼就到了大年卅，真是一年不容易，也容易。跟所有重要的節日一樣，感覺最好的就是節日前夕。中國人最重農曆新年，但如果沒有大年卅這一天，新年的意義必然大減，因為年卅雖然只是一天，但盛載的則是過往的三百六十...

2023-01-21