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世衛每周報告 中國新冠入院增7成

2023-01-21 列印
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中國放寬防疫政策後，確診個案大增。世衛發表的每周報告，截至本月十五日的一周內，中國的新冠病患住院人數大幅增加七成，達到六萬三千三百零七人，創下疫情爆發以來的高峰。

另外，國藥集團旗下針對Omicron的mRNA疫苗，已獲國家藥監局臨牀試驗批件。根據公司網站顯示，該疫苗採用新型抗原設計，可提高誘導有效中和抗體的能力，在過往的動物實驗中發揮完全的保護作用。集團指，廠房可年產二十億劑mRNA疫苗。
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