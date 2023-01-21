87歲「的伯」涉危駕 連撞8車始停下

八十七歲的士司機八日內發生兩次交通意外！一輛空載的士前晚途經灣仔期間，失控連撞八輛停泊路旁的私家車及電單車，需途人喝止停下，無人受傷，涉事「的伯」被揭於上周亦發生翻車意外；的士代理人質疑其駕駛能力，「今後唔再租車畀佢」。「的伯」分別被警方以涉嫌「不小心駕駛」及「危險駕駛」罪名跟進。



涉事「的伯」前晚發生意外後，的士代理公司人員到場助查時，透露他於上周四曾於金鐘夏慤道撞壆翻側意外，整部的士損毀，需花十多萬元購置新車。據悉，梁翁負責「特更」（即不定時），由於司機人手短缺，代理願意繼續租車。



現高齡司機數目不少，八十至八十九歲有逾六千人；過往紀錄最年長為一百歲。年滿七十歲或以上人士，在申請駕駛執照時，須附有註冊醫生證明書。