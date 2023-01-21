玩具測試 一款兔公仔不安全

海關從市面抽取十一款農曆新年玩具作安全測試，發現一款兔形毛絨玩具（見圖）不安全，橡筋圈富有彈性，如兒童頸部被拉開的橡筋圈纏着，會有窒息的潛在危險。海關呼籲家長立即停止讓兒童把玩有關玩具，商戶應立即停售。



有關玩具亦未附有《玩具及兒童產品安全條例》所規定的識別標記，及英語警告標籤。



海關已搜查涉案零售商的三間分店，檢獲六十八件同款玩具，並發出禁制通知書，禁止零售商供應這款玩具。