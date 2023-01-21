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疑燒衣紙釀禍 旺角天台單位起火20隻貓亡

2023-01-21 列印
■涉事天台單位冒出大量濃煙。
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旺角花園街有大廈天台一個單位，昨午懷疑因燒衣紙意外起火，愛護動物協會證實於現場有二十隻貓死亡。

涉事單位冒出大量濃煙，消防到場將火撲滅，並在火場內救出多隻貓，愛協亦派員到場協助。事發現場背景及火警原因仍待調查。愛協表示，目前正協助貓隻主人善後。
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