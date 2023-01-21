農曆新年前夕，海關展開反冒牌貨行動，搗破十八宗案件，檢獲九萬件冒牌物品，包括仿Apple Watch、LV手袋、gucci皮鞋、名錶及波鞋等，貨物總值約四千零七十七萬元，四名男女被捕。
海關表示，其中供應歐美、中東的貨物相對高貨值，用料較佳及手工精細，部份附有包裝盒及說明書，較為「高仿」。而供應南亞等地的貨物則質素參差，用料及仿真度一般。四人涉嫌違反商品說明條例，現已獲准保釋候查。
隨著內地與香港恢復通關及防疫措施放寬，市民都開心喜迎兔年。大批市民回鄉度歲，而留港過春節亦氣氛濃厚，今日是年三十，各區年宵花市勢將湧現人潮；多項過年活動及賀年大型裝置，可讓市民開心打卡。飲食業界指，團...
2023-01-21
西藏林芝市一個公路隧道出口，在周二晚上發生雪崩。事故目前至少造成八人遇難，現場發現五十多名生還者，但仍然有人失蹤。西藏自治區林芝市墨脫縣公安局接報指，米林縣派鎮至墨脫公路多雄拉隧道出口（墨脫方向）發生...
2023-01-20
被稱為南韓最大貧民窟的首爾江南區九龍村，在昨早發生大火，火勢猛烈，濃煙密佈。消防接報到場後，緊急疏散近五百名居民，暫時未有傷亡報告。九龍村有六百多戶人居住，據報至少六十間房屋遭到焚毀。據悉，火警於早上...
2023-01-21
通關利好樓市，發展商加快推售部署。由嘉里、信和及港鐵合作發展黃竹坑站港島南岸2期揚海，日前開放現樓示範單位，並最新落實於下月2日起開售共104伙，包括59伙以價單形式，以及45伙作招標。黃竹坑站港島南...
2023-01-21
港股來到虎年最後一個交易日，雖北水從周四起暫停交易，加上隔晚美股三大指數齊跌，惟恒指在科網股帶動下反覆向上，曾創逾6個月高位，收市企穩22000點大關，報22044點，升393點或1.82%。全日高低...
2023-01-21
年三十晚講求一團和氣，今晚英超利物浦主場鬥車路士，兩隊同樣「和」氣十足。事關紅藍兩軍不但同樣近況低迷，合共更有多達十五名傷兵，故不論利物浦隊長佐敦軒達臣或是車路士隊長艾斯派古達，近期異口同聲指球隊首要...
2023-01-21
三人在戲中都有好多新嘗試，所以拍攝過程相當難忘，Kaho說：「好好彩，同Jeffrey叫做第一套戲試咗好多嘢，又打交、又開槍同吊威哋。」Angus開拍前被導演要求操到《變形俠醫》咁大隻，「我話『吓！打...
2023-01-21
轉眼就到了大年卅，真是一年不容易，也容易。跟所有重要的節日一樣，感覺最好的就是節日前夕。中國人最重農曆新年，但如果沒有大年卅這一天，新年的意義必然大減，因為年卅雖然只是一天，但盛載的則是過往的三百六十...
2023-01-21
第八場四班一四○○米。此組馬本來表面形勢未算太單純，因為近兩仗曾跑獲獎金名次的馬多達九匹，甚至可以說是亂局，不過若從賽事水準的角度看，以撇除法來選馬的話，則又未算難。首先，較質新的「博愛先鋒」和「武林...
2023-01-21