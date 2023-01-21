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海關打擊冒牌物品

2023-01-21 列印
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檢逾4000萬元貨
農曆新年前夕，海關展開反冒牌貨行動，搗破十八宗案件，檢獲九萬件冒牌物品，包括仿Apple Watch、LV手袋、gucci皮鞋、名錶及波鞋等，貨物總值約四千零七十七萬元，四名男女被捕。

海關表示，其中供應歐美、中東的貨物相對高貨值，用料較佳及手工精細，部份附有包裝盒及說明書，較為「高仿」。而供應南亞等地的貨物則質素參差，用料及仿真度一般。四人涉嫌違反商品說明條例，現已獲准保釋候查。■海關表示，該批冒牌物品用料較佳及手工精細。
■海關表示，該批冒牌物品用料較佳及手工精細。
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