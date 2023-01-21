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涉水銀超標逾2萬倍 海關籲市民停用兩款潤膚霜

2023-01-21 列印
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海關呼籲市民，馬上停用兩款水銀含量超標的美白潤膚霜。海關對兩款美白潤膚霜（見圖）測試，其水銀成份含量分別超出標準上限的二萬二千倍及二萬一千倍。

海關早前接獲舉報，指市面有兩款懷疑不安全美白潤膚霜出售，於一間中環零售店舖檢獲八十一盒涉案的美白潤膚霜，並拘捕一名五十二歲女董事，正保釋候查。案件不排除會有更多人被捕。

同時，海關已向涉案店舖發出禁制通知書，禁止繼續出售兩款涉案美白潤膚霜。根據醫學專家意見，長期接觸水銀會損害神經系統及腎臟，病徵包括手震、焦躁等，嚴重者可引致腎衰竭。
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