交收賭注

公園聚賭

封關三年，原本水貨客生意旺盛的上水石湖墟，不少店舖關門，即使早前復通關，但自由行客不多，市況未恢復。然而，區內多個休憩公園變得異常熱鬧，有集團趁區內生意淡薄，多人游手好閒，遂搞賭博於多個公園開賭，有公園更開設四個賭檔，榨盡街坊的血汗錢。有街坊指，有人賭到輸廠兼欠下數十萬賭債，連累家人。「想玩就落注啦，買得多賠得多。」上周五下午，鄰近上水港鐵站旁邊的新運路休憩處，多名男子明目張膽地非法聚賭。原來，上址近一年來經常有人聚賭，猶如無王管，一個小休憩處同時有四個非法賭檔。記者上周連續兩天到場視察，中午開始，賭客就陸續聚集，各人賭到黃昏天黑才離去。休憩處多排給人休息的木櫈，被他們霸佔作賭枱。現場所見，多個賭檔有人做莊家，多是賭十三張，注碼十分大，每鋪上落由數百元至過千元。「又輸，今天手氣真的很差。」一名男子輸牌後，從袋內拿出數張百元鈔票給莊家。專人睇水 留意警察動向賭客多是在附近居住的中年男子和長者，偶爾會有師奶來賭兩手。記者發現，現場有「天文台」站在石壆上睇水，「有皇氣，大家執生。」當一輛警車駛過，「天文台」立即通風報信，賭客暫停賭錢，把啤牌藏起來。當警車離開，他們故態復萌。由於賭錢多為熟客，記者想走近一點，「天文台」和賭客都顯得緊張，緊盯記者，「很多住石湖墟的街坊，都經過這裏往返港鐵站，這班賭仔把休憩處搞到烏煙瘴氣，不但不戴口罩，甚至隨地吐痰和便溺，增加傳播病毒風險。」住在附近居民黃先生批評非法賭檔影響環境，神憎鬼厭。街坊：有人放高利貸在附近新發街和符興街交界的休憩公園，亦是非法聚賭黑點，情況更加猖獗，莊家大模廝樣擺設枱椅，雖然只有兩個啤牌賭檔，但有二十多人聚賭，十分墟冚。記者見現場有「天文台」把風，一有風吹草動，他們就向賭客通水。此外，旁邊球場對面一個休憩處，亦有人聚賭，原本用來下棋的石枱，被人用來賭錢，「石湖墟的街頭賭博問題，這一年來變得嚴重，非法賭檔都是有集團幕後操控，還向賭客放高利貸，聽過有人輸到欠下數十萬賭債無力償還，連累家人。」街坊黃先生促請警方加強打擊非法聚賭問題。警方回覆本報查詢稱，一直積極打擊區內非法賭博活動，會按實際情況，採取相應的策略和靈活調整行動部署，並會於有需要時與其他相關部門及持份者合作，打擊有關罪行。