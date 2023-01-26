■菲漢攤倒地上，身上留有彈孔。

■涉嫌阻礙及襲擊公職人員的菲漢被押走。

■懷疑是菲漢朋友拱手跪地，疑似向在場警員求情。

坪洲前晚有警員上門處理噪音投訴時，被一名滿身酒氣菲律賓籍男子大力「叉頸」及拳打腳踢，警員警告不果後對他連開三槍，之後曾一度暈倒軟癱地上。警方解釋，該菲漢身形魁梧，涉案警員面臨生命威脅才開槍，屬合理情況。涉案現場是位於坪洲永安街六號二樓一劏房，當時舉行燒烤派對，警方曾於前晚約八時收到噪音滋擾投訴，到近十一時再接獲報案，便派兩名警員處理。警員到達上址後，被兩名菲律賓籍男子襲擊，期間一名高級警員遭「叉頸」襲擊，更被推落樓梯，繼續在街上被追打；警員動用胡椒噴霧不果，開三槍全部擊中疑犯。朋友拱手跪地求情網上片段可見一名懷疑是菲漢朋友的綠衫男子拱手跪在地上，疑似向在場警員求情；開槍警員向其他警員講述事發過程，但未幾便暈倒地上。中槍菲漢四十三歲，持香港身份證，其左肩及手中兩槍、腰中一槍，倒地痛苦呻吟，由飛行服務隊直升機送往東區醫院搶救，情況危殆；至於兩名受傷警員則扭傷，送醫院治理，開槍警員需臥擔架牀入院。警方昨日清晨五時許押走另一名涉案的三十三歲菲漢，涉嫌阻礙及襲擊公職人員。大批身穿避彈衣及持長槍的水警小艇分區警員趕至圍封現場，先後發現相關彈頭。消息指，中槍菲漢叫Oliver，與妻子開設美容公司。水警總區刑事部署理警司歐陽基表示，中槍菲漢身高一米八、身形魁梧，「佢首先大力捉住我同事頸部，令我哋同事頸部有血印。當時佢嘅武力絕對非常嚴重及有傷害性。」他指現場找到含酒精的空瓶，有烈酒、啤酒等，相信他們受到酒精影響。開槍警員加入警隊超過三十五年，未曾在執勤時開槍，歐陽基指︰「施襲者持續向我哋軍裝同事襲擊，以及比較兇暴性。呢個情況下，警員根據使用武力守則，就對抗者對抗程度、當時生命受到威脅程度做出反應，經過我哋初步調查，覺得當時警員可能受到生命威脅，及可能身體受嚴重傷害，當時使用槍械係應該。」