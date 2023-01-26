涉案現場是位於坪洲永安街六號二樓一劏房，當時舉行燒烤派對，警方曾於前晚約八時收到噪音滋擾投訴，到近十一時再接獲報案，便派兩名警員處理。警員到達上址後，被兩名菲律賓籍男子襲擊，期間一名高級警員遭「叉頸」襲擊，更被推落樓梯，繼續在街上被追打；警員動用胡椒噴霧不果，開三槍全部擊中疑犯。
朋友拱手跪地求情
網上片段可見一名懷疑是菲漢朋友的綠衫男子拱手跪在地上，疑似向在場警員求情；開槍警員向其他警員講述事發過程，但未幾便暈倒地上。
中槍菲漢四十三歲，持香港身份證，其左肩及手中兩槍、腰中一槍，倒地痛苦呻吟，由飛行服務隊直升機送往東區醫院搶救，情況危殆；至於兩名受傷警員則扭傷，送醫院治理，開槍警員需臥擔架牀入院。警方昨日清晨五時許押走另一名涉案的三十三歲菲漢，涉嫌阻礙及襲擊公職人員。大批身穿避彈衣及持長槍的水警小艇分區警員趕至圍封現場，先後發現相關彈頭。消息指，中槍菲漢叫Oliver，與妻子開設美容公司。
水警總區刑事部署理警司歐陽基表示，中槍菲漢身高一米八、身形魁梧，「佢首先大力捉住我同事頸部，令我哋同事頸部有血印。當時佢嘅武力絕對非常嚴重及有傷害性。」他指現場找到含酒精的空瓶，有烈酒、啤酒等，相信他們受到酒精影響。
開槍警員加入警隊超過三十五年，未曾在執勤時開槍，歐陽基指︰「施襲者持續向我哋軍裝同事襲擊，以及比較兇暴性。呢個情況下，警員根據使用武力守則，就對抗者對抗程度、當時生命受到威脅程度做出反應，經過我哋初步調查，覺得當時警員可能受到生命威脅，及可能身體受嚴重傷害，當時使用槍械係應該。」