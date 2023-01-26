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關於感冒的7大迷思 中醫推2款食療抗小兒咳嗽、感冒

2023-01-26 列印
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新春加上正值流感高峰期，小朋友很容易生病。如果小朋友食量不多、有胃脹感、覺得特別怕冷 、咳嗽、鼻水等，可能已經開始感冒初起！在飲食及調理上就要小心，聽聽中醫師怎講。
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