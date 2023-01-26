海關積極推行4月實施的 貴金屬及寶石交易商註冊制度 珠寶製造業界表示歡迎

作為國際金融中心，香港在自由貿易及資金流動方面，多年來均扮演著相當重要的角色。有賴商界一直以來的努力，讓世界各地企業都放心在香港營商。為進一步打擊洗錢及恐怖分子透過不同渠道籌集資金，香港海關將於2023年4月1日起執行「貴金屬及寶石交易商註冊制度」（下稱「註冊制度」），規定進行港幣十二萬或以上交易的貴金屬及寶石交易商（下稱「交易商」）須向海關關長註冊，並須履行打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的法定責任。註冊制度的確立，究竟對業界帶來怎樣的影響？是次邀請了香港珠寶製造業廠商會主席葉美珠女士受訪，詳細講解註冊制度為業界及消費者帶來甚麼影響，以及業界方面如何評價有關制度。



珠寶業界支持新例 有效保障營商環境



去年年底，立法會三讀通過修訂《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，並設立貴金屬及寶石交易商註冊制度。註冊制度的成立，無疑能進一步完善香港的反洗錢措施，以阻止不法分子進行非法行為。就此，香港珠寶製造業廠商會主席葉美珠女士指業界對於有關制度的設立表示歡迎，反應亦相當正面。



「雖然立法後，在實際操作上會多了點點工作，但香港是財務行動特別組織的成員之一，有責任推動防止洗黑錢的政策，新修訂的條例也使我們交易商有法可循。加上條例有明確罰則，不法之徒難以混水摸魚，使本港營商環境更健全。」



業界積極配合新例



由於工作需要，珠寶製造業往往會接觸到價值不菲的名貴珠寶，亦會涉及大額交易。葉美珠女士坦言，業界一直對於打擊洗黑錢方面亦花了不少工夫。基於珠寶製造業的工作性質，行內採用現金交易的機會較少，而且客戶對象主要為長期合作夥伴，業內人士亦一直保持良好聯絡和溝通，讓業界在接獲不明來歷或可疑的客戶時，亦會時刻提高警覺，避免不法之徒有機可乘。



被問到業界會如何配合新修訂的條例，葉美珠女士解釋：「我們會嚴格執行及配合海關執法，提示及指導會員有關制度下的新指引，格外留意大額現金交易，並鼓勵會員如有疑問，請立即與相關部門聯繫。」