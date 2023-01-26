梁子超指室外口罩令兩周後可考慮放寬

本港新冠確診數字重上二千宗水平，新增二千二百九十五宗確診個案，再多二十七名患者離世。有專家預計假期後入院數字會增加，但一、兩周後可考慮放寬室外口罩令。



十一間安老及殘疾院舍出現感染個案，涉十七名院友及三名員工。現時社交距離措施僅餘「口罩令」，呼吸系統專科醫生梁子超表示，農曆新年有較多人聚集，一、兩周可考慮放寬室外口罩令；至於室內口罩令最好待其他措施放寬後，無大型反彈，又過了寒冬、入院高峰期後再做會較安全。



梁預計假期後檢測量及入院數字會增加，而完成接種新冠疫苗的長者陸續出現免疫衰減問題，去年三月，已打三針的八十歲以上長者，染疫後死亡率為百分之一，但最近比率已升至百分之二點八一，長者有需要接種加強劑。