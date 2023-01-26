■新華社引述中國駐長崎總領事館指，有十三人獲救。

一艘香港註冊貨船周二晚十一時許在日本九州長崎和南韓之間海域發出求救信號，日韓海巡隊到場時，發現貨船已沉沒，兩國共同搜救。船上有二十二名船員，分別為十四名中國籍和八名緬甸籍。中國駐長崎總領事館指，有十三人獲救。至昨晚二人確認死亡，六人心肺停頓，有九人仍失蹤。日本自衞隊指一名緬甸籍船員死亡。心肺停頓是指心跳及呼吸均已消失，但未經醫院確認死亡。貨船名「金田號」載有木材，當時現場海上強風警報生效。船員指貨船傾斜並開始入水；直至昨凌晨約二時半，船長通知南韓海警決定棄船，全部船員登上救生艇，貨船隨後沉沒。日本正受強烈寒潮吹襲，昨早搜救行動亦因強風受阻。