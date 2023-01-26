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27歲移英女碩士生 疑因生活壓力當地輕生

2023-01-26 列印
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英國傳媒報道，一名二十七歲香港女碩士生，於去年四月移居英國，同年十一月在當地死亡，驗屍官於本月證實她是自殺身亡。據女死者的兄長表示，其妹在當地生活艱苦，每月要支付九百英鎊租金，但居住的地方衞生環境惡劣，加上擔心失業，懷疑因此自殺身亡。

死者英文名Fion，據悉，她至去年四月，透過英國國民海外護照（BNO）前往英國生活，在當地一間慈善機構工作。
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