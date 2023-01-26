市區天氣料見12度 下周初氣溫逐漸回升

■仍有泳客無懼低溫，到紅磡海傍游泳。

受強烈東北季候風影響，今早天氣仍然寒冷，市區氣溫最低十二度，日間最高氣溫約十六度，新界地區或再低一兩度。寒冷天氣下，不少市民昨外出都穿上厚重的禦寒衣物，但仍有泳客無懼低溫，到紅磡海傍游泳。打鼓嶺昨天只有七點八度，流浮山八點六度，大埔只有九度。天文台預計隨後兩三日漸轉天晴乾燥，周末期間該區普遍晴朗，早上寒冷，日夜溫差較大；而下周初至中期廣東沿岸會迎來一股清勁的偏東氣流，屆時該區雲量增多，氣溫會逐漸回升。