恒指紅盤高收升522點 兔氣揚眉 金股齊鳴

■港交所舉行實體開市儀式，是三年來首次。

兔年首個交易日，金股齊齊「兔」氣揚眉。恒生指數紅盤高收，昨天升五百二十二點，創十一個月以來新高；金價亦較虎年升逾百分之一。有分析指，復常趨勢下，金礦股、內需股如服務業的需求較大，今年第一二季應被看好。股市昨天開市前，港交所舉行實體開市儀式，是三年來首次。主席史美倫對此感到高興，並認為是展現香港復甦的一大訊息。恒指甫開市即兔躍，高開三百四十一點，其後升幅擴大至逾四百點，半日收報二萬二千四百二十六點。中午後，恒指升勢持續，於二萬二千五百點徘徊，收市前一分鐘突發力，全日以最高位二萬二千五百六十六點收市，升五百二十二點，或百分之二點四，成交額逾一千一百九十五億。今年至今，恒指累升近二千八百點。復常指標成刺激大市關鍵科網股齊齊造好，小米集團首款車型設計文件曝光，股價升逾一成二，收報十三點三四元，為表現最好藍籌；騰訊升百分之三點八，收報四百〇六點八元，創逾十個半月高位。寶鉅證券董事及首席投資總監黃敏碩說，香港與內地通關為市場帶來樂觀氣氛，推動大市，但認為未來復常指標將成刺激大市關鍵。他預料復常下，金礦股、內需股如服務業的需求會較大，看好今年第一二季發展。兔年金價首天交易向上，九九金每両昨日收報一萬八千一百五十港元，較上周五虎年最後一個交易日高出二百六十元；公斤條黃金則收報四百九十點一元，較上周五升十元。金銀業貿易場理事長張德熙預計，美國加息步伐隨著通脹受控將會放慢，加上緊張的全球地緣局勢，有助支持金價，料上半年有望挑戰每盎司二千美元水平，若能企穩，更有望再挑戰二千五百美元。另一方面，行政長官李家超表示，香港兔年將邁向「由治及興」的新階段，指政府將聚焦三方面的工作，包括令社會逐步復常、支持香港創新科技發展和招商攬才，吸引外資重回香港。政務司司長陳國基表示，香港正於復常之路穩步向前，社會和經濟正逐步重拾動力，又認為香港作為國際金融中心的地位堅如磐石，發展前景非常亮麗。