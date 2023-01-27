香港恢復通關，私家醫院業務見起色。養和醫院指，疫情嚴重期間，不少原預約回港產子的單非孕婦（丈夫為港人），取消回港，但自去年九月本港實施「0＋3」後，相關服務查詢的電話重現，當中包括驗孕、產子等服務預約。養和醫療集團首席醫療總監、養和醫院副院長陳煥堂醫生對本報表示，內地客人來養和接受的服務廣泛，普通科、體檢、手術都有，但新冠疫情爆發之後，不少人怕染疫而取消預約，但去年九月二十六日本港實施「0+3」起，部份取消服務的內地人陸續致電查詢，當中不少為孕檢、生產等預約；他提到，亦有部份居於內地的港人透過「回港易」南下待產。翻查內地社交平台「小紅書」，自本港實施「0+3」後，平台出現不少單非孕婦分享來港分娩的帖文，她們大部份都是申請受養人簽證來港，稱不用強制隔離較方便，文中更詳細列明赴港生子的所需文件及注意事項；及至今年一月八日香港與內地通關後，有單非孕婦甚至發文尋找一同赴港生子的孕媽，並提醒她們要盡早預定牀位。自費打二價疫苗 收1800元此外，港府開放非香港居民來港自費接種復必泰二價疫苗，養和醫院亦有提供相關服務，每針收費一千八百港元，已包括醫生診症、疫苗及注射費。陳煥堂指，醫院初步預備了逾千劑二價疫苗，未來會因應外來人士的需求，再向藥廠訂購所需疫苗，現時已有數十人預約打針。即使通關後多了內地人的電話查詢，但陳煥堂認為，醫院毋須太依賴內地客源，因為持非香港身份證的求診人士比例只佔整體病人約一成至一成二。他說，港人在疫情三年來積聚了不少身體問題，現在是時候要處理，故預料本地候診者正逐步增加，醫院各專科的診症情況已回復疫前水平，他有信心醫院於今年下半年能完全恢復。