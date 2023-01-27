新春財神到 六合彩半注中捧走4620萬

新春人人想財神到，六合彩新春金多寶掀起投注熱潮。昨天中午，大批市民逼爆曾誕生多名頭獎幸運兒的中環士丹利街投注站，人龍轉彎延伸至威靈頓街。攪珠結果：2、3、23、31、32、43、特別號碼40。頭獎彩金九千二百四十萬元，半注中捧走四千六百二十萬元；二獎九注中，每注派一百二十萬元；三獎五百零四注中，每注派五萬七千一百四十元。下期六合彩明晚攪珠，頭獎彩金五千七百萬元。

明晚攪珠5700萬等你攞



昨午近三時，十大幸運投注站之首、曾「出產」四十七個頭獎幸運兒的中環士丹利街投注站外，排隊人龍遠至德己立街及威靈頓街都未見龍尾。梅女士花了數百元買電腦票和手畫票，親身到來希望新年買個「好意頭」。而陳小姐和媽媽到來，合共投了四注，特別挑選八字尾的號碼，寓意發財，若幸運中獎，兩人會環遊世界。