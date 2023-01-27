美研究發現 新疫苗助預防XBB有症狀感染

輝瑞及莫德納兩間藥廠去年秋季推出更新版新冠疫苗加強劑（見圖），針對BA.4和BA.5變異病毒株，而美國疾控中心的研究發現，該加強劑同時有助預防現時主流病毒株XBB的有症狀感染。



研究結果顯示，在十八至四十九歲的群組中，更新版加強劑對預防BA.5有症狀感染的有效率為五成二，預防XBB或XBB.1.5的有效率則達四成八；而比較已接種和未接種該加強劑的人後，前者染疫後的死亡風險較後者降低兩倍以上。



另去年十二月，香港大學研究人員與內地合作研發的噴鼻式新冠疫苗，獲當局批准在內地緊急使用。港大微生物學系講座教授袁國勇表示，噴鼻疫苗已在內地四個省市應用，會否申請到香港使用屬商業決定，加上內地對疫苗需求大，料需要時才能在香港使用。