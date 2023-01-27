急症室再排長龍 伊院須輪候7小時

近日天氣轉冷，加上農曆新年假期昨日剛剛結束，急症室再出現人龍。伊利沙伯醫院急症室昨午有約三十人輪候服務，病人一度需等候逾五小時；市民何先生表示，他早上八時陪伴不適的太太來看急症，到下午約三時，太太才被送往病房，等候足足七小時。

聯合瑪嘉烈情況最劣



根據醫管局官方網頁，截至昨午四時，醫院急症室輪候時間由大約一小時至超過五小時不等，其中以聯合醫院及瑪嘉烈醫院的情況最差。而至晚上七時，上述兩間醫院的急症室輪候時間仍維持五小時以上；明愛醫院平均需輪候約四小時。



律敦治醫院、博愛醫院、屯門醫院，平均需輪候約三小時；瑪麗醫院、伊利沙伯醫院、雅麗氏何妙齡那打素醫院、北區醫院、威爾斯親王醫院的輪候時間則約兩小時左右；東區尤德夫人那打素醫院、廣華醫院、天水圍醫院、將軍澳醫院等則輪候約一小時。