九巴擬申請加開將藍隧道班次

九巴指，擬議過海線會由康城前往港島灣仔區及中西區一帶，有機會經東隧及東區走廊直達灣仔，但由灣仔到中環的走線仍需商討。
將藍隧道通車後，九巴開設三條繁忙時段路線，當中來往康盛花園及大埔工業邨的96線最受歡迎。
九巴已向運輸署申請將96線改為全日服務。
兔年首個交易日，金股齊齊「兔」氣揚眉。恒生指數紅盤高收，昨天升五百二十二點，創十一個月以來新高；金價亦較虎年升逾百分之一。有分析指，復常趨勢下，金礦股、內需股如服務業的需求較大，今年第一二季應被看好。...
2023-01-27
內地復現旅遊盛況，四川三星堆博物館日前卻出現遊客打翻文物事件，事發時因有遊客爭執，撞倒相信商代具三千多年歷史的青銅跪坐人像。事件引發關注，三星堆博物館強調文物完好無損，對涉事遊客已作出批評教育。內地網...
2023-01-27
德國北部一列區域列車上發生持刀攻擊事件，造成至少兩人死亡，七人受傷，其中三人傷勢嚴重。案發在當地時間周三下午近三時，疑犯為一名三十三歲的巴勒斯坦裔男子。在德國北部接壤丹麥的州份，一列往返漢堡及州首府基...
2023-01-27
由合景泰富及龍光集團合作發展的鴨脷洲超級豪宅項目凱玥，昨日再下一城，以約1.83億售出1伙4房戶，呎價逾5萬，成交價及呎價齊創項目新高。凱玥昨日以招標方式售出單位為3座10樓B室，面積3627方呎，屬...
2023-01-27
電動車生產商Tesla於周三美股收市後公佈季績，收入及利潤齊創新高兼勝市場預期，刺激於美股盤前曾急升逾8%，高見156美元。惟受減價拖累下，其上季經調整邊際利潤率僅25.9%，創過去5季以來最低，又估...
2023-01-27
阿仙奴今季擊敗過曼聯、車路士、利物浦和熱刺，但未與「Big6」中實力最強的曼城交手，今晚英格蘭足總盃第四圈終與後者在曼城球場狹路相逢。開季至今贏盡口碑的槍手領隊阿迪達和進攻中場馬田奧迪加特，矢言有信心...
2023-01-27
46歲陳山聰去年連播6劇，最終憑《金宵大廈2》首登視帝寶座，他承認入行30年經歷過高低起跌，攞獎為了自己，同時也是囝囝Jaco（陳霆軒）的教材。踏入兔年，山聰坦承有名無利，希望憑住視帝之名搵返3年來錯...
2023-01-27
日子過得太快，有時候回放一下也好。年卅晚上在銅鑼灣時代廣場吃完團年飯，九點多鐘，利園商場那一帶已經盡靜鵝飛，我家大婆看着冷清的馬路，說大年卅的晚上怎麽這樣不熱鬧，是不是市道不好？我說不用擔心，等一會走...
2023-01-27
第八場四班一四○○米。此組馬本來表面形勢未算太單純，因為近兩仗曾跑獲獎金名次的馬多達九匹，甚至可以說是亂局，不過若從賽事水準的角度看，以撇除法來選馬的話，則又未算難。首先，較質新的「博愛先鋒」和「武林...
2023-01-21