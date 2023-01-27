九巴擬申請加開將藍隧道班次

將藍隧道及將軍澳跨灣連接路啟用一個多月，九巴指出，新路有效疏導將軍澳隧道的車流量，又透露會向運輸署爭取，為繁忙時段經將藍隧道的路線，加開特快班次及改為全日服務；又指正積極研究日出康城前往港島的過海巴士服務，估計由康城至灣仔車程約三十五分鐘，料數月內會與運輸署有初步共識。



九巴指，擬議過海線會由康城前往港島灣仔區及中西區一帶，有機會經東隧及東區走廊直達灣仔，但由灣仔到中環的走線仍需商討。



將藍隧道通車後，九巴開設三條繁忙時段路線，當中來往康盛花園及大埔工業邨的96線最受歡迎。



九巴已向運輸署申請將96線改為全日服務。