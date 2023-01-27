坪洲警員開槍案 中槍菲漢仍危殆

坪洲周二晚發生警員開槍事件。四十三歲中槍菲漢，其左肩及手中兩槍、腰中一槍，昨日情況仍然危殆。有醫生指遇襲開槍警員事後在現場走動一段時間後，突然暈倒，是因被人用力扼頸，導致迷走神經性昏厥。



水警總區重案組第二隊仍調查案件；警方曾解釋，涉案菲漢身形魁梧及疑持續向警員施襲，警員在面臨生命威脅才開槍，屬於合理情況。



急症室專科醫生彭繼茂表示，開槍警員曾被人用力扼頸，由於頸部兩側有迷走神經，當迷走神經被擠壓後，可能會有數分鐘清醒，隨後會突發性暈倒，即迷走神經性昏厥，只要讓事主躺臥休息，短時間內便能復元。