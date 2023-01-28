物業代理：樓市已見底 樓價去年跌15% 港島500萬上車

■私樓售價指數連跌七個月，各區都有劈價盤。

本港去年受美國加息及新冠疫情等影響，差餉物業估價署私人住宅售價指數連跌七個月，全年樓價累積下跌百分之十五點六，終止連續十三年升勢。中小型單位跌幅較大，其中港島區「上車盤」最便宜只需五百多萬，新界更只要三百萬便有成交。差餉物業估價署昨公佈，去年私人住宅售價指數報三百三十二點五，全年累積下跌百分之十五點六，創一九九八年以來最大跌幅，並終止連續十三年的升勢。單計去年十二月，私人住宅售價指數按月跌幅百分之二，連跌七個月，至一七年四月以來低位。按單位面積劃分，只有一千七百二十二呎以上超大單位的樓價錄得升幅，按月升逾百分之二。其餘面積單位都下跌，其中四百三十平方呎以下的「上車盤」跌幅最大，全年下跌百分之十五點八，港島區平均售價五百八十五點二萬元、九龍區五百四十一萬元、新界區五百一十二點二萬元。至於四百三十一至七百五十二平方呎的中小型單位，按年下跌百分之十二點六，港島區平均售價一千〇五十一萬元、九龍區九百九十四點六萬元、新界區八百三十點一萬元。一千〇七十六至一千七百二十一平方呎的大型單位，全年亦下跌百分之二點六，其中港島區平均售價三千七百五十一點一萬元、九龍區三千六百萬元、新界區約一千七百八十三萬元。新界區300萬有成交此外，房屋局數據顯示，截至去年底，未來三至四年潛在一手私人住宅數目共十點五萬個，較去年九月底增加一萬個，按季增加一萬伙，是自二○○四年九月有記錄以來高。美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明向本報表示，現時港島區最便宜的「上車盤」約為五百多萬元，而在新界區，最平三、四百萬元便有成交。但樓市在今年一月已見底，現時已開始反彈，例如太古城等屋苑，樓價已開始上升。他認為，雖然美國加息周期未完，但香港已與內地通關，相信通關效應強大，會淡化各種不利因素，預計首季的樓價將會上升百分之三，上半年升百分之五至八，全年升百分之十到十五，建議有意置業人士要盡早部署。