任睇No.1
  • 12º
  • 29%
  • 2023年1月29日 星期日
熱門： 張秀賢坪洲換身份證大阪天氣奇異女俠玩救宇宙

日報新聞 > 港聞

陳茂波：撤辣否「動態評估」

2023-01-28 列印
■陳茂波認為，本港樓市已開始回暖。
Previous Next

對於本港去年樓價急跌，財政司司長陳茂波認為，樓市正有序調整，政府一直「動態評估」會否撤銷樓市「辣招」。

陳茂波接受傳媒訪問時認為，本港去年每月平均交投量不足四千宗，一年少於五萬宗，樓市正有序調整，不會一次過插水式下跌，至於會否撤銷樓市辣招，政府一直「動態評估」。他又解釋，現時加息周期未完，經濟環境一般，置業人士自然較為審慎，同時賣家亦不急於在短期賣樓，最近本港樓市已開始回暖。

陳茂波說，本港今年經濟勢頭較想像好，第二季復甦動力預計會更強勁，雖然外圍宏觀經濟有加息潮、地緣政治等不穩定因素，但內地開放速度比想像中快，當香港恢復對外的便捷往來，將有利香港經濟表現。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載星島頭條App
hd