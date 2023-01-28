港增2335宗確診 下周一撤新冠隔離令

本港新增二千三百三十五宗確診個案，再多二十二名患者離世。新冠患者隔離令將於下周一起撤銷，家庭醫生關嘉美指，如確診者需與家人共用廁所，他們全程要戴口罩，患者如廁後亦應用酒精消毒環境，家人則要每日做快測；她說，如家中有空氣清新機或紫外線消毒器就更佳。



確診者可自行到私家診所求醫，醫學會會長鄭志文認為應避免在繁忙時間求診，並盡可能避開與高危群組同時存在，診所亦可設立新冠患者診治特定時段，建議患者求診時要戴上高規格口罩。



政府專家顧問劉宇隆認為可以再觀察多兩周，如無出現大型爆發，可逐步撤銷學生每日快測、往返香港與內地的核酸檢測等。港府可分兩至三階段取消口罩令，如二月中下旬可先取消室外口罩令。