央視調查：近九成受訪者認可中國防疫成果

央視聯同中國人民大學向全球二十一個國家展開民意調查，範圍涵蓋美國、英國、法國、德國、意大利等西方發達國家。調查結果顯示，逾八成八受訪者認可中國的防疫成果。對於中國為全球抗疫作出的貢獻，逾八成五受訪者高度讚賞；在接受疫苗捐贈的尼日利亞和巴基斯坦，八成八受訪者認為中國疫苗安全有效。另外，中韓早前鬧出簽證風波，韓國當局昨日表示，將暫停向中國公民簽發短期簽證的措施，延長至二月二十八日，因不能排除新年後輸入個案增加，導致疫情再次擴散可能性，但情況如有好轉，會提早重啟簽發工作。