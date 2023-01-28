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荃灣三級火 逾70村民疏散兩不適

2023-01-28 列印
■消防出動六條喉及共一百五十人撲救，成功撲滅。
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荃錦公路橫龍村三間鐵皮屋昨凌晨四時許發生三級火警，烈燄沖天。有村民幸獲家中飼養兩隻狗狂吠驚醒，才及時逃生；七十多名村民倉皇疏散，兩爺孫吸入濃煙不適送院治理。

村民羅先生家中飼養兩隻狗，火警時狂吠驚醒他，赫見火光熊熊，帶同愛犬逃生，沿途大叫「火燭」喚醒多戶村民，他亦駕走屋外三部汽車。

消防出動六條喉及共一百五十人撲救，因村路狹窄，火場偏遠，須從村外駁喉灌救，增添救火困難；火警於昨早近七時大致被撲滅。
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