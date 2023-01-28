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53歲男長洲攀石墮下一度昏迷

2023-01-28 列印
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五十三歲姓陳男子昨早十時許，在長洲五行石攀石期間，失足由六米高位置墮下，頭部着地昏迷。警員接報到場後，事主恢復意識，由政府飛行服務隊直升機送到東區醫院搶救（見圖）。

據悉，陳男是附近營地一名兼職攀爬教練，當時在石邊教攀石，突然失足墮下，右邊額頭受傷及鼻流血，幸當時身穿保護措施及頭盔等。五行石位處懸崖邊，靠近張保仔洞，五行石由五件大石放在一起組成，部份受風雨侵蝕，石上出現一個個孔洞。
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