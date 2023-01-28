李梓敬簡慧敏赴英交流 主辦方以「港情况惡化」撤邀

簡慧敏

英聯邦議會聯合會邀請新民黨議員李梓敬及選委會界別議員簡慧敏三月出席威斯敏斯特研討會，與不同地方議會代表交流。聯合會於英國時間周四（26日）發聲明，表示由於「香港情况惡化」，一致同意撤回對香港立法機關的邀請。聲明指，儘管香港的「政治多元和參與程度受嚴重侵蝕」，香港立法會近年仍有代表出席聯合會活動。李梓敬回應傳媒表示，對於聯合會的決定表示非常遺憾，稱對方做法「有些兒戲」，也是對本港的制度抹黑和詆毀。他又認為研會作為交流平台，今次事件對自己絕不是損失、也相信對香港不大損失，認為「更大損失的是英國。」