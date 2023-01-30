促不設限額互通 譚耀宗料兩地免核酸通關數日內落實

■全國人大常委譚耀宗認為，兩地已能有序通關，加上配額足夠，故可取消配額通關。

香港及內地實施首階段免檢疫通關接近一個月，兩地人們均認為過關前須核酸檢測，十分不便。全國人大常委譚耀宗帶來好消息，他引述政務司司長陳國基稱，香港與內地的免核酸檢測通關很快會有決定，「可能未來幾日」或落實。譚耀宗又促請兩地不設限額通關。有醫生認為，內地疫情由高峰回落，加上本港具群體免疫力，料放寬通關管制，本港疫情不會回升。譚耀宗表示，從政務司司長陳國基得知，「可能未來幾天」會取消來往兩地民眾須核酸檢測才可通關的要求，「應該好快有決定」。他又預計，兩地每日通關配額可以取消，因為當初設配額的原意，是擔心農曆新年太多人流過關，會導致口岸擠塞，而現時兩地已經達致有序通關，加上配額完全足夠應付需求，認為兩地已不需再設配額通關。譚補充，引述政務司長消息檢測機構愈來愈少，很多核酸檢測點已關閉，市民難覓核酸檢測點，因此盡快取消核酸檢測要求，最為實際。他又期望羅湖及皇崗口岸可以盡快通關，指港人經常使用這兩個口岸，通過火車運輸，可以承載更多乘客，亦較方便。去年底，政府宣佈中央同意逐步有序地通關，當時譚耀宗估計兩地有機會在今年六月全面通關。陳國基昨天指出，新年期間他不斷透過短訊及電話與內地官員拜年，並不斷提起通關事宜，希望能盡早帶來好消息。他指，特區政府有序放寬入境管制措施後，順利舉辦各項盛事，顯示香港已重返國際舞台中心。民建聯黨主席、立法會議員李慧琼亦稱，該黨已經去信國家衞健委，建議取消通關配額，以及過關要進行核酸檢測的規定，料很快有好消息。免檢測對港影響不大呼吸系統專科醫生梁子超向本報說，免核酸檢測通關對本港疫情及確診數字影響不大。他指出，新春過後，大量港人由內地回港，確診數字未見上升，而內地疫情已由高峰開始回落，中國旅客在各國機場的陽性比率亦與其他地區分別不大，加上本港具備群體免疫力，預料放寬過關限制，本港的確診數字和重症患者都不會大幅回升。據入境處數字，由年三十至年初七，各口岸內地居民入境累計有十萬○五千二百九十九人次。而澳門日前公佈，年三十至初六的春節黃金周共有四十五萬一千人次入境，當中內地旅客佔二十六萬五千，比香港高出一倍有多。