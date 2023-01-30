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中國駐日大使館宣佈 恢復審發日公民赴華簽證

2023-01-30 列印
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中日簽證風波持續二十日後，中國駐日大使館宣佈，昨日起恢復審發日本公民赴華普通簽證。

日本由一月八日起收緊內地及澳門旅客的入境檢疫措施，要求他們出示登機前七十二小時內核酸檢測隱性證明，抵埗後亦要接受核酸檢測。中國外交部批評少數國家罔顧科學事實和本國疫情實際，執意針對中國採取歧視性入境限制措施，中方堅決反對並警告會採取對等措施；兩日後（十日），中國駐日本大使館公佈暫停審發日本公民赴華普通簽證，直至另行通知。

內地疫情方面，中疾控上周六發表最新全國新冠干擾情況，顯示本月二十日至二十六日全國累計在院的新冠相關死亡病例為六千三百六十四宗，較上周公佈的數字減半。
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