中國駐日大使館宣佈 恢復審發日公民赴華簽證

日本由一月八日起收緊內地及澳門旅客的入境檢疫措施，要求他們出示登機前七十二小時內核酸檢測隱性證明，抵埗後亦要接受核酸檢測。中國外交部批評少數國家罔顧科學事實和本國疫情實際，執意針對中國採取歧視性入境限制措施，中方堅決反對並警告會採取對等措施；兩日後（十日），中國駐日本大使館公佈暫停審發日本公民赴華普通簽證，直至另行通知。
內地疫情方面，中疾控上周六發表最新全國新冠干擾情況，顯示本月二十日至二十六日全國累計在院的新冠相關死亡病例為六千三百六十四宗，較上周公佈的數字減半。
香港及內地實施首階段免檢疫通關接近一個月，兩地人們均認為過關前須核酸檢測，十分不便。全國人大常委譚耀宗帶來好消息，他引述政務司司長陳國基稱，香港與內地的免核酸檢測通關很快會有決定，「可能未來幾日」或落...
2023-01-30
貴州省政府製作三集反貪腐電視專題片，日前播出首集《嚴明政治紀律》，揭露原貴州茅台董事長高衛東受賄、沉溺賭博、多次嫖娼等情況。高衛東在片中流淚懺悔，形容自己患上「軟骨病和富貴病」。五十歲的高衛東曾任貴州...
2023-01-30
日本長野縣小谷村昨日發生雪崩，據報約十人在海拔約二千一百米被活埋，包括外國遊客，數人已獲救，但其他人可能已失去意識，當局強調會繼續搜救。綜合日本傳媒報道，長野縣小谷村「栂池高原滑雪場」滑雪道外偏遠地區...
2023-01-30
由信和發展的馬鞍山Silversands已屆現樓，發展商日前首度開放3房套連裝修示範單位及會所予傳媒參觀。馬鞍山Silversands至今已累沽出122伙，最高成交價及呎價單位為2座9樓A室，面積15...
2023-01-28
內地春節假期結束，A股今日復市北水重臨。市場人士預期，北水流入將利好市場氣氛，料港股今日可望輕微高開，但恒指近期累計升幅大，以及未知內地投資者入市情況，恒指短期上望水位有限，料在22800至23000...
2023-01-30
韋斯咸右翼查洛保雲今季表現不穩，他直言是受世界盃影響，因為分身爭取入選英格蘭國家隊，致令精神難以集中。可幸的是，保雲上輪英超起孖打破長達四個月的入球荒，加上近日宣佈女友丹妮將誕下雙胞胎，雙喜臨門下，保...
2023-01-30
周柏豪率「種星堂」藝人連詩雅（Shiga）、鄭融、梁諾妍、黎紀君、鍾浠文、陳穎妮、黃祖貽、鍾嘉駿及吳若希胞弟吳梓楓向《頭條日報》讀者拜年，望新一年身體健康。柏豪更以大前輩身份贈師弟妹幾句，除起哄叫梁諾...
2023-01-30
過去數年，香港飽受社會動亂及新冠疫情雙重夾擊，訪港旅客人數由二○一九年的全年近五千萬，急降至二○二一年的不足十萬；二○二二年上半年，每月訪港旅客人數平均只有一萬多，即使至十一月增至逾十萬，但與二○一九...
2023-01-30
昨日焦點是董事盃和香港經典一哩賽，結果呂廄「金鎗六十」奪得董事盃，馬房另贏「雙天至尊」起孖。而香港經典一哩賽由「遨遊氣泡」奪標，姚廄另贏「極速飛彈」包辦第九口孖寶，騎者賈傑美則另贏方廄「王炸」，最終更...
2023-01-30