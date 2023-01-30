兩「福兔」避過工廈火劫

兔年福兔大難不死！新蒲崗永顯工廠大廈大火警，經灌救後救熄，昨早火場未解封，消防員在十二樓發現兩隻兔仔。這次火警焚燒達十五小時，曾發生爆炸和回燃現象。



被救出的兩隻兔，分別為全黑及黑耳白身，被放在同一籠內。消防塌陷搜救專隊仍未撤退，繼續在大廈搜索，屋宇署人員跟進棚架及大廈安全。昨午有工人攀上棚架，拆除有危險竹枝。



火場為五芳街永顯工廠大廈九樓一個存放大量電子零件的倉庫，大火波及大廈外牆棚架，消防曾動用五條喉及五隊煙帽隊灌救，火警焚燒十五小時，至前晚約八時終被救熄。