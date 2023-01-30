去年27萬港人遊日 第4季豪花44.9億

日本去年底起復常容許自由行入境，大批港人遊日消費力驚人。日本國家旅遊局公佈去年訪日的遊客數字，當中有近二十七萬港人，第四季港人在日本的消費達七百四十五億日圓（約四十四點九億港元），僅次於南韓排全球第二，人均消費額則排第一。

人均消費額排第一



日本國家旅遊局的報告指，去年全年總計有三百八十三萬外國遊客訪日，當中二十七萬為港人排第五，頭四名分別為南韓、台灣、美國及越南。



與一九年按月比較，香港遊日人數已回復到疫情前的一半水平。



而去年第四季，外國遊客在日本共消費五千九百五十二億日圓，折合約港幣三百五十七億，香港佔七百四十五億日圓，折合約港幣四十五億，僅次居首韓國的一千零七十五億日圓。



在人均消費額中，香港旅客平均支出為二十七萬日圓左右（約一點六萬港元）排第一。