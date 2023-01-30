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交警追截運毒房車 司機襲警後逃去

2023-01-30 列印
■圖為涉事平治私家車。
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一輛平治房車疑藏有毒品，前晚十一時許逃避警員截查，在尖沙咀太空館外失控，剷上行人路鐵欄。交警追截片段曝光，男司機棄車逃奔，其間警員疑與司機推撞間跌倒，腳部受傷。

一名交通警長前晚駕駛電單車巡經尖沙咀柯士甸道時，發現該輛平治涉嫌違例左轉入彌敦道，警長遂上前要求對方停車受查，惟對方拒絕並加速逃走，警長尾隨追截，房車沿彌敦道狂飆，更涉嫌多次衝紅燈。其後房車至近香港太空館對開時，失控剷上行人路，撞毀一個路牌並掃毀一列長約六米的鐵欄始停下，司機跳車逃走。警長尾隨而至，企圖制服疑人期間被推跌，疑人逃去。警方發現房車掛上假車牌，並檢獲一批懷疑可卡因；案件列作危險駕駛、襲警、等處理，追緝司機歸案。■男司機棄車逃奔。
■男司機棄車逃奔。
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