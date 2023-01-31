8選址建約3萬伙 租金中位數1500元 規模最大 啟德建1萬簡約公屋

■簡約公屋四至五人示範單位。

《施政報告》提出興建30000伙簡約公屋，房屋局早前公佈4個新界選址，昨日再公佈多4個地點，其中啟德世運道、牛頭角彩興路和柴灣常安街位於市區，備受矚目，當中以啟德世運道地皮最大，約5.7公頃，料提供約10700個單位。當局指，30000個簡約公屋中，5成位於市區，4成位於屯門新市鎮，另1成在上水和元朗，料首批17000個單位最快於2026-27年落成。房屋局公佈，分開兩次申請工程撥款，首批撥款涉4個選址，包括元朗攸壆路、屯門第3A區、牛頭角彩興路及啟德世運道，合共提供約17000個單位。若一切順利，料攸壆路約2100個單位最快在2024-25年落成，其餘14900個單位於2025-26和2026-27年分階段落成。下一批尋求撥款的4個選址，包括上水蓮塘尾、屯門第54區、柴灣常安街及常平街及小欖樂安排，共約13000個單位。當局指，牛頭角、啟德、柴灣3個市區項目，佔全部單位數5成，加上小欖及屯門3個項目，將有9成位於市區及屯門新市鎮。9成在市區或新市鎮單位面積，分3款大小，最小1至2人單位，約140平方呎，佔全部單位69%；3至4人單位約270呎，佔19%；餘下為約330呎的4至5人單位。當局指，位於市區及新市鎮的項目將提供較多大單位；位於新界的單位，租金較為便宜，最低為870元。局長何永賢指，簡約公屋租金中位數為1500元，較最新劏房租金中位數少3500元。整體造價方面，將由原本估算的267.9億元，減至最新的259.9億元，其中首期撥款涉約149億元。當中，位於元朗及上水、3層高的矮層簡約公屋樓宇的平均單位造價約為53萬元，與過渡性房屋每個單位的55萬元相若。而位於市區及新市鎮、約17至19層的高層樓宇由於需要額外地基、結構加固，平均單位造價約為65萬元。前後兩者的總建築費用單位價格，每平方米計較過渡性房屋分別便宜約20%及14%。當局指，正計劃以招標形式尋找營運機構，為居民提供合適的基本服務，如零售、自助洗衣、溫習室、活動室、休閒和社區服務等。副局長戴尚誠介紹啟德世運道選址，該地皮5.7公頃，將興建10700單位，連同地面樓高17至19層，地下層為社區配套設施。戴提到，該選址交通方便，離啟德港鐵站只需10分鐘步行時間。該地皮現時有一部份為吉地，亦有一部份為城巴九龍城泊車場。