隔離令撤銷 可領醫生紙放病假 ﻿勞工染新冠工會憂僱主扣薪﻿

新冠患者隔離令昨日起取消，確診僱員要取得醫生紙才可領取病假，亦有人「中招」後繼續上班。但有工會指出，就算有病假紙，部份工友可能被扣減「勤工獎」，等於扣薪，對基層工友影響甚大。





確診僱員如有病徵、不適，必須提供連續4日的病假紙，僱主要按《僱傭條例》規定，發放病假津貼；但不代表打工仔收入不受影響。

社署下月停申請津貼

勞聯副主席譚金蓮表示，僱員目前較關注如何取得4日病假紙，部份人擔心私家診所不接受非預約求診，亦有部份院舍員工擔心要連續求診4日以取得病假紙。



她提到，零售、服務、運輸、餐飲等行業員工，如請病假不但會失去當日日薪，連勤工獎都會失去，對基層工友影響甚大，如一位月薪15000元的零售工友，有2000至3000元是勤工獎，「即使有醫生紙，當月返唔足日數，公司都或扣整個勤工獎。」工友除了要付出醫藥費，或取不足4日病假會扣人工，更扣勤工獎，「對工友來說是三失。」她希望隔離令撤銷初期能設過渡期，如僱主承認快測陽性結果，政府向僱主發放指引，不要因確診病假扣勤工獎，可避免勞資糾紛。

另社署宣佈，為入住公立醫院的新冠患者提供的5000元津貼，下月14日起停止接受申請，現已有2728人獲發津貼。

醫管局轄下71間普通科門診診所，每日提供約2000個名額照顧新冠確診病人，截至昨午5時，已為超過1400名確診病人提供服務，醫管局行政總裁高拔陞認為運作情況暢順。



怕家人染疫 多人留竹篙灣隔離中心



港府昨日起廢除向新冠確診者的強制隔離令，患者毋須再向衛生署申報，入住社區隔離中心的人可提前離開。但本港最大的竹篙灣社區隔離中心，僅數名市民乘搭巴士離開。據知情人士透露，昨晨留在竹篙灣隔離的有499人，大多是因痊瘉而離去，僅小部份因取消隔離令離去，因怕會傳染給家人。他表示，原以為昨日會有許多人離開，豈料平靜得很，離開者寥寥無幾。

他綜合營友的意見，不想離開有兩大原因，第一是不想住醫院，寧願留在竹篙灣醫病；第二是居住問題，怕回家會傳染給家人。



停發佈疫情 當局籲幼童盡早打疫苗



政府因應確診患者隔離令解除，不會再發新聞稿公佈疫情數字，據疫情專題網頁顯示，單日核酸檢測陽性樣本有358宗，與新冠病毒有關的死亡個案則有5宗，但表明不代表所有新冠個案。公務員事務局局長楊何蓓茵指出，3歲以下幼童自出生以來就要戴口罩，該年齡群組的接種率僅得兩成半，呼籲及早安排他們接種疫苗。



另外，世衛維持把新冠疫情定為「國際關注公共衛生緊急事件」最高警戒級別。總幹事譚德塞說疫情須小心過渡。