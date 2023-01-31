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沙田馬場職員被馬踢傷

2023-01-31 列印
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沙田馬場發生馬匹飛蹄踢傷人事故，1名馬房助理受傷送醫，幸無大礙。

事發於昨早8時，1匹馬不知何故「起飛腳」，1名馬房助理閃避不及，被馬匹後腿踢中腹部，工友見狀報警，並召來馬場聖約翰救傷隊，事主清醒，被救護車送往威爾斯親王醫院治理。據悉，事發時，馬匹被帶去晨操，傷人馬匹為退役馬。香港賽馬會回應指，傷者無大礙，留醫觀察。

馬匹後踢的殺傷力大，等同時速35公里汽車衝擊力，若馬蹄踢到人或動物，足以打碎骨頭傷及軟組織。
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