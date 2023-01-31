馬鞍山地盤工天秤墮下不治

■事主被救後已陷入昏迷，救護員隨即將其送至醫院搶救。

馬鞍山彩沙街一個城大學生宿舍地盤發生事故，一名工人昨午5時許，被發現從天秤上25米高處直墮2樓平台位置，重創被困昏迷，消防花了約1.5小時才將其救出，送院搶救證實不治，警員調查後，案件列作企圖自殺跟進。消防坍塌搜隊專隊及救護車等接報趕赴現場，惟現場鋼筋密佈，增加拯救難度；至下午6時35分左右救出事主，被放在天秤吊起的環保斗送至地面，但已陷入昏迷，救護員隨即將他送往沙田威爾斯醫院搶救。