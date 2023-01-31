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高鐵車票增至每日3萬張

2023-01-31 列印
■運輸及物流局與相關單位檢視情況後，同意調升發售車票數量。
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不少人在新春期間乘坐高鐵往返內地及香港，大批內地人亦選乘高鐵來港。政府昨宣佈再增加車票，以應付需求，今日開始，每日南北雙向車票會各增加5000張，令整體車票由目前20000張增加至30000張，增幅達五成。

運輸及物流局表示，廣深港高鐵香港段由1月15日恢復服務以來，一直運作暢順。局方與港鐵和內地相關單位，昨日一同檢視近半個月來的口岸運作，和車票銷售情況後，一致同意再度調升每日可供發售車票的數量。根據入境處數字，周日（29日）經高鐵西九龍站出入境總人數有16903。
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