英推法案修訂 料有更大警權鎮壓示威

英國政府近日推動《公共秩序法案》修訂方案，給予警方更大自由度鎮壓堵路等破壞性示威活動，被英國公民團體抨擊違反民主原則；有在英港人去信要求英國內政大臣重新考慮有爭議部份。前刑事檢控專員江樂士質疑，這些在英港人被前港督彭定康等人誘騙，遷往所謂「應許之地」，但現時才發現是遷往「災區」。



江樂士批評，港人被督彭定康等人誘騙，因「假希望」移居英國，不幸是難有回頭路。但他認為，香港應歡迎他們歸來。