Face Time與男友爭執 情困女生直播跳海

■墮海女生的男友，在醫院協助警員調查。

紅磡碼頭昨天凌晨發生墮海事件，一對港漂情侶透過手機交談，發生爭吵，女方情緒激動，越過欄杆跳海，過程經手機FaceTime直播給男友觀看，男友嚇得馬上趕至營救。幸而，碼頭有釣魚郎目擊女方輕生，馬上呼救，更一度企圖把她拉回，其後與趕到的消防員合力將她救起，男友趕至，把自己拖鞋脫下，給女友穿上送院。事發於昨日凌晨2時許，22歲姓趙內地女學生在紅磡碼頭徘徊，通過手機facetime與同為22歲的姓胡港漂男友傾談，期間兩人因感情問題，發生激烈爭執，趙女一時情緒激動，忽然跨越碼頭欄杆，雙手「掹住欄杆」，雙腳懸空「吊吊揈」，以手機向男友直播。吊魚郎圖拉回「唔夠力」事發時，林姓市民在碼頭釣魚，見趙女危立海邊，衝前企圖把她拉回，但未能成功，趙女跌入海中。林先生憶述千鈞一發的過程，趙女攀過欄杆，他一度想拉對方上岸，但「我唔夠力，無諗過佢咁重！啲力墜晒落去，我真係唔夠力。」趙女當時說：「不如你放手啦！」林先生一度猶豫：「我放手你跌落去喇喎！」惟趙女鬆手，跌入海中。林先生大聲呼救，附近酒吧職員聽到，馬上前來幫忙，拋出救生圈讓趙女接住。消防接報後，兩名消防員迅速趕至，跳入海中，將趙女救上水警輪。當時夜深天寒，海風刺骨，趙女獲救後頭髮衣衫濕透，不時顫抖。救援人員先在船上為她急救，同時披上防寒氈保暖。據悉，趙女是內地交流生，男友亦是內地人，他眼見女友直播跳海，十分驚恐，馬上趕至現場，見女友被救起後赤腳，馬上除下自己的拖鞋，給她穿上，陪伴送院治療。據悉，她清醒送院，並無大礙。警方暫將案件列作「有人墮海」處理。對於成功救人，林先生形容沒特別感想，但笑言：「咁後生做乜要死啫！」呼籲年輕人珍惜生命。