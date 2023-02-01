最新民望調查： 特首評分創5年來新高

香港民意研究所昨日發表行政長官及政府的最新民望調查結果，該所1月9日至18日由真實訪問員以隨機抽樣電話訪問方式訪問了1,000名18歲或以上操粵語的香港居民。調查結果顯示，特首李家超的最新評分為57.0分，較一個月前顯著上升，更創2018年9月以來新高，其支持率為50%，反對率為37%，民望淨值為正13個百分點，創2018年8月以來新高。



此外，特區政府民望方面，特區政府的最新滿意率為46%，不滿率為34%，滿意率淨值則為正12個百分點，創2017年11月以來新高；平均量值為3.1分，即整體上接近「一半半」，數字較一個月前顯著上升。