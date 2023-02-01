衞生防護中心改資訊 僅公佈前日核酸陽性個案

衛生防護中心改變公佈疫情資訊，不再公佈所有確診者數目，由昨日起在網頁內只公佈過去一日新增核酸檢測陽性個案，共351宗，但強調不代表全港所有新冠個案，同時與新冠有關的死亡個案增多15宗。



另外，兩名年齡分別49歲及68歲男子，涉嫌在檢疫令尚未屆滿前離開其檢疫地點，被控違反《預防及控制疾病規例》；該名49歲男子昨日於東區裁判法院被判處監禁十四日，緩刑12個月。68歲男子則在觀塘裁判法院被罰款5,000元。