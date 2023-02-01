天星小輪平日成人票價加至5元

行政會議昨日通過天星小輪的加價申請，新票價今年4月3日生效。收費調整後，尖沙咀來往中環、灣仔的兩條航線，成人平日上層票價由3.2元加至5元，假日票價則由4.2元加至6.5元；3至12歲兒童及殘疾人士平日上層票價由1.9元加至2.9元，假日票價則加至3.9元；原本免費的65歲或以上人士，平日及假日則分別要支付2.9元及3.7元。



民建聯立法會議員陳學鋒對加價表示無奈接受。他回覆本報時稱，明白天星小輪營運有困難，但加價始終等同飲鴆止渴，擔心加價後乘客量會進一步下降。他建議港府增加碼頭的商業成份，如准許天星小輪在碼頭批出商業、零售及廣告的特許經營權，以賺取非票務收入補貼。