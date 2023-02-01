新設衞生黑點網 供市民舉報防復發

政府昨日推出新網站（www.hygieneblackspots.gov.hk），透過網上地圖，列出全港各區超過700個衛生黑點。公眾可按地區瀏覽衞生黑點，或直接在地圖上輸入地點進行查閱，並對比有關黑點在政府清理行動前後的情況。公眾亦可在網頁填寫意見，舉報「復發」個案或新出現的黑點，如果查明屬實，新地點會被列入名單。



政務司副司長卓永興（見圖）表示，希望新網站能喚起社會注意，借助公眾參與的力量，加強監察打擊黑點計劃的成效。他又指，各前線部門在過去數月做出不錯的成績，政府在未來幾年，會繼續打擊行動，形容潔淨、巡查和執法力度只會增加，不會減少。