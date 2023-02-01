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幼稚園收生劇減近25%　業界料來年有百間結業

2023-02-01 列印
■香港教育工作者聯會「幼稚園營運苦況」調查。
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隨着出生率下降及移民潮，本港適齡學童持續減少。教育工作者聯會發表調查結果，以問卷方式訪問了229間幼稚園校長及副校長，發現半日班幼稚園較2021年平均少收23名學生，全日班則平均少收19名學生，收生劇減近25%。

調查顯示，72%受訪幼稚園認為學生流失源於出生率下跌，加上疫情及移民潮都影響幼稚園營運。教聯會副主席林翠玲指，去年有約20間幼稚園結業，幼教業界預料倒閉潮會繼續，而有消息指來年更會有3位數字的幼稚園結業，希望不會發生。

教聯會要求政府正視幼教界面對的困境，並提數項建議，包括提供一次性特別津貼、調高學生單位資助額20%、放寬申請增加學費的門檻等。
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