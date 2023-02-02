智能身份證換證計劃申請服務下月初完結，出現臨尾衝刺情況，連日來有數以百計市民在無預約下，去到各個換證中心排隊領取「即日籌」，以更換新智能身份證，引來「代排黨」借機牟利，訛稱未如期換證會被罰款5000元，提出收費代取籌號。入境處宣佈，由今日起各換證中心不會再設即日籌，市民須事先預約，才可到各中心辦理換證手續，以打擊排籌黨。處方又提醒在外港人毋須急於返港換證，可以返港後30日內，到人事登記處辦理換證。



連日來，大批市民在各換證中心排隊等候換領身份證。昨日凌晨，灣仔入境事務大樓外有10多名市民排隊，等候派發即日籌。至清晨，人龍更一度沿天橋延伸至港鐵灣仔站。早上7時即日籌開始派發，不足半小時派完。有到場排隊市民感到不滿，稱見到有人代排隊取籌。亦有市民指，因預約名額已滿，未能預約，才到場排隊。

無預約不受理



入境處首席入境事務主任（人事登記）翁碧霞表示，近期每日有數以百計的市民到各換證中心排隊，想即日申請換證，處方又發現有代取籌號的「代排黨」。翁解釋指，中心從來不設「即日籌」，處方早前因換證中心每日都有辦證餘額，才酌情給市民到場換證。她強調，一般而言，申請人必須事先預約，才能辦理換證手續。處方亦決定，由今日起若市民未有預約而到各中心排隊，將不獲處理。至於因身份證遺失、毀滅、損壞或污損而需要在人事登記處緊急補領身份證，則會因應個別情況酌情處理。



日前，入境處宣佈鑑於通關後不少市民返港換證，各換證中心會延長申請服務至3月3日。各換證中心將於3月4日起停止服務，市民若仍未申請或領取新證，需於3月6日開始到指定人事登記處辦理，入境處會積極考慮延長開放時間或增加櫃位，而合資格院舍上門換證的一條龍服務會維持。

疫情礙返港換證



翁碧霞指，大部份尚未換證人士都是因為在疫情期間未能回港，他們可在返港後30天內到相關辦事處辦理手續，毋須急於趕回香港。若逗留時間少於30日，亦不用急於在逗留期間換證，他們不會因為在該次返港期間沒有換證而觸犯法例。她強調，所有舊身份證仍然生效，保安局會適時逐步宣佈推出失效令。截至去年底，入境處共簽發770萬張新智能身份證，其中約600萬張經換證計劃簽發。昨日下午起，處方在網上釋出預約名額，網上預約系統顯示各換證中心的最早可供預約日期，都較記者早前視察時提早了不少，當中港島、東九龍、西九龍、將軍澳及元朗的換證中心，今日都有時段可供預約。

■翁碧霞表示，大部份尚未換證人士都是因為在疫情期間未能回港處理。

■各換證中心會延長申請服務至3月3日，3月4日起停止服務。