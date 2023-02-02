21款低成本好玩益智小遊戲

日本一名金髮高中生近日在一間壽司郎分店狂舔醬油罐、茶杯及壽司。雖然他已為惡搞行為致歉，涉事分店亦已清洗所有餐具，但許多顧客仍對壽司郎的衞生有疑慮，令母公司市值蒸發160億日圓（約9.6億港元）。母公司...

2023-02-02