港新增455宗核酸確診

本港單日新增455宗核酸檢測陽性個案，與新冠病毒有關的死亡個案則多5宗。近日有傳染病學者提出成立獨立調查委員會，以便從三年新冠疫情中吸取抗疫經驗，引起不同意見，政府專家顧問孔繁毅指出，社會正逐步復常，他認為現時是成立獨立調查委員會的合適時機，以檢討三年來抗疫工作；調查範圍可包括檢測、個案追蹤、第5波疫情高峰多確診長者離世、入院過程能可否改善、隔離及出入境政策等。他強調，調查工作並非追究官員或向政府部門問責，只為日後應對新的疫情時，能做得更好。



港大醫學院院長劉澤星亦支持檢討新冠疫情，但目前仍要思考檢討模式及何方面需要獨立檢討，認為可給港府時間慢慢做。他說疫情最影響長者，故當局應防止同樣情況再出現，以及要做好基礎醫療。



行政長官李家超日前表明，毋須成立獨立調查委員會。







