「新棚仔」關注人：盼政府宣傳增人流

擁有44年歷史的深水埗「棚仔」布市場前日落幕，而代替它的「深水埗布藝市場」，昨日正式開幕。新棚仔關注組召集人、檔主何應開表示，由於搬遷通知時間太過倉卒，昨日暫時只有2檔營業，希望政府能夠加大力度宣傳，吸引本地及外地人士。



布藝市場設於通州街臨時街市第一至第三座，場內共有53個攤檔，設有貨架，每檔亦加裝風扇及照明；據昨日現場所見，不少檔口仍未整理完畢。何應開表示，雖然布藝市場不能以「棚仔」命名，但相信大家「都會叫番呢度棚仔。」以往在「棚仔」擺檔的梁先生直言，人流必然會少了許多，希望傳媒和政府能幫忙宣傳。



「棚仔」布市場前日關閉，有市民趁結業前來幫襯，惟食環署職員只允許布販搬貨，一度引起布販不滿爭論。